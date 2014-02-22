Янукович планує продовжувати переговори з представниками ЄС та США

Президент України Віктор Янукович планує продовжувати переговори з представниками Європейського Союзу щодо ситуації в Україні.

Про це Янукович заявив у відеокоментарі журналістам, викладеному в мережі Інтернет.

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"Я буду шукати шляхи, я подивлюся на міжнародну реакцію, як вони будуть виконувати свої зобов'язання. Зараз працює міністр закордонних справ. Він поки ще легітимний, Леонід Кожара, вчора він мені доповідав, що розмовляв з європейцями, з міністром закордонних справ Польщі, вчора ввечері дзвонив у Сполучені Штати, вчора я мав розмову з Президентом Росії Путіним, який мені сказав, що він розмовляв з Президентом США Обамою. І я сподіваюся, що я всі ці дні буду вести ці переговори", - зазначив Янукович.