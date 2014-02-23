У Донецьку невідомі зламали двері і розтрощили офіс партії «УДАР»

Про це УНІАН повідомив керівник Донецької облорганізації партії «УДАР» Єгор Фірсов.

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«В офісі зламали вхідні двері, все розбили, розтрощили, забрали комп`ютери, 34 ноутбуки з виборчої кампанії, сейф вкрали, в якому були статутні документи і трохи більш як 2 тис. грн», - сказав голова парторганізації.

Він додав, що офіс знаходиться в підвальному приміщенні торгового центру, і партійці виявили це сьогодні вранці.

За словами Фірсова, викликана на місце події міліція все зафіксувала і провела необхідну оперативну роботу.