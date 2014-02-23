Даішники патрулюють українські дороги спільно з активістами
18:47, 23 лютого 2014Політика
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В Україні ДАІ спільно з громадськими активістами спільно заступили на патрулювання доріг.
В Україні ДАІ спільно з громадським активістами заступили на патрулювання доріг
Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
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«Спільні патрулі працівників ДАІ та громадські активісти заступили на чергування», - зазначили в УЗГ.
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