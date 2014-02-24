Вулицю Інститутську хочуть перейменувати на честь Небесної сотні

Сльози на Майдані не приховували і не соромились ні жінки, ані чоловіки, передає ТСН.

Заплакані українці через весь Майдан виклали для "Небесної сотні" доріжку зі свічок та лампадок до самої високої барикади на Інститутській, а також слова "Героям слава!"

Під час виступу на сцені Майдану представники вірменського конгресу запропонували за власний кошт встановити пам'ятник загиблим героям України та виплачувати їхнім родичам довічну пенсію.

Також було запропоновано прейменувати вулицю Інститутську на вулицю імені Небесної сотні. Більше того - активісти виступають за те, щоб всі існуючі вулиці Леніна в Україні перейменувати на вулиці Небесної сотні.

Небесною сотнею називають сто загиблих у протистоянні з правоохоронцями активістів.