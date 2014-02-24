ЄС готовий підписати Угоду про асоціацію з новою українською владою після виборів

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив речник Єврокомісії Олів'є Баї сьогодні на брифінгу.

"Угода про асоціацію з торгівельною угодою (про глибоку та всеосяжну зону вільної торгівлі - УНІАН) залишається на столі. Ми готові підписати, щойно Україна буде до цього готова. Це суверенний вибір, який мають зробити українці. Ми можемо почати процес, який призведе до підписання документу, - маємо спочатку пройти крізь цей процес", - сказав Баї.

"Ми будемо обговорювати це з новою українською владою. Це не означає, що для нас нинішня влада не є легітимною. Але ми б хотіли, аби був новий уряд після виборів, і щоб він з нами це обговорював, щоб впевнитись, що це повністю суверенний вибір, зроблений з повною підтримкою чіткої більшості населення", - додав речник Єврокомісії.

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Як повідомляв УНІАН, 21 листопада 2013 р. Кабінет міністрів України ухвалив рішення призупинити процес підготовки до укладення Угоди про асоціацію з ЄС, яку планувалося підписати 29 листопада на Вільнюському саміті «Східного партнерства».

29 листопада Президент України Янукович у Вільнюсі не підписав Угоду про асоціацію, що викликало акції громадянського протесту по всій країні.

Верховна Рада України 22 лютого 2014 р. усунула Януковича з поста Президента України і призначила позачергові вибори глави держави на 25 травня 2014 року.