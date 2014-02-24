МВС погоджує свої дії з Парубієм і Самообороною Майдану - Аваков

Про це заявив в.о міністра внутрішніх справ Арсен Аваков, повідомили УНІАН у прес-службі ВО «Батьківщина».

"Поки ми перебуваємо в перехідному періоді, поки тільки починається спільне патрулювання МВС і Самооборони Майдану, і сподіваюся, що найближчим часом це стане нормальним явищем на вулицях Києва", - сказав Аваков.

"Важливо зрозуміти, що збереження балансу в суспільстві надзвичайно важливо для тих перетворень, які зараз відбуваються, зокрема в парламенті, де приймаються важливі закони. Поки що нам вдається вирішувати всі конфлікти мирно, за винятком випадків мародерства - такі ситуації неприпустимі", - зазначив в.о. міністра внутрішніх справ.

У свою чергу, комендант Майдану, член фракції "Батьківщина" Парубій повідомив, що за кілька днів, протягом яких МВС і Самооборона патрулюють Київ, «ми прийшли до розуміння, щоб всі чесні міліціонери, які не здійснювали злочинних дій, змогли повернутися на вулиці Києва».

"Ми поступово переходимо на спільне патрулювання по всьому Києву, але ті правоохоронці, які виконували злочинні накази, будуть покарані, - повідомив Парубій. - Я переконаний, що дуже швидко і ефективно ми зможемо встановити порядок по всій країні і покарати всіх тих, хто був причетний до злочинів під час Майдану".