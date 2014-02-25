МВС Росії перевірить російських націоналістів, які їздили на Майдан - ЗМІ

Про це сьогодні повідомляє російське інтернет-видання LifeNews.

«Спецслужби передали правоохоронним органам списки з 32 осіб, які виїжджали з Росії до Києва, щоб брати участь в акціях на Майдані і переймати досвід з організації масових безладів», - відзначає LifeNews.

Співробітники поліції проведуть перевірку стосовно кожного з них.

За даними видання, під час масових акцій протесту більш як 30 громадян РФ виїжджали до України, «щоб перейняти у місцевих активістів досвід організації революції».

Серед тих, які виїжджали - представники партії «Інша Росія», руху «Русь, яка сидить» («Русь сидящая»), національних об'єднань українців в Росії, організації «Російський вердикт» («Русский вердикт»), «Росіяни», Femen, Націонал-демократичної партії, клубу вболівальників «Ярославка», учасники ЛГБТ-співтовариств, «Нація праці», «Голос».

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«Повний список з іменами, прізвищами і адресами проживання даних громадян передано співробітникам поліції. Регіональні підрозділи спільно з московськими колегами проведуть перевірку стосовно усіх осіб, які брали участь у безладах. Багато хто з них підтримував громадянську війну і у себе у блогах закликали до подібних дій і в Росії. Найактивніших перевірять на екстремізм», - сказало джерело LifeNews у правоохоронних органах.

Наголошується, що серед «гостей» Євромайдану був російський опозиціонер Борис Нємцов.

«Допомогу націоналістам надають і такі організації, як «Російський вердикт». Координатор руху Олексій Барановський надавав підтримку росіянам, які приїжджали на барикади.

Лідер праворадикальної організації «Націонал-соціалістична ініціатива» Дмитро Бобров - творець фашистської організації «Шульц-88» і перша людина у Росії, стосовно якої було порушено справу за статтею 282 «Організація екстремістського співтовариства», їздив на Майдан на початку лютого», - зазначається у повідомленні.