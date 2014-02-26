У мери Києва балотуватимуться Ляшко та Катеринчук, найбільші шанси в Макеєнка і Порошенка - експерт

"На цю посаду можуть претендувати багато опозиційних лідерів. Також всі ті, хто не увійдуть в Кабмін, вже є автоматично учасниками на виборах мера. Але проблема полягає в тому, що одночасно будуть вибори президента. І багато політиків захочуть брати участь у них. Наприклад, Тягнибок", - сказав в коментарі Gazeta.ua політолог Сергій Таран.

Таран зауважив, що може пройти цілком несподівана кандидатура, і повторити "феномен Черновецького". Експерт прогнозує, що на киян чекає багато несподіванок. На його думку, список кандидатур залежить від формування Кабміну.

"Очевидно, на посаду мера балотуватиметься Володимир Макеєнко, який зараз є головою КМДА. В нього є шанси виграти, якщо буде багато кандидатів від опозиції. Найбільше шансів має Петро Порошенко. Будуть і екзотичні кандидати, типу Олега Ляшка, лідера Радикальної партії. Претензії на крісло мера матиме й Микола Катеринчук, який позиціонував себе революційним комендантом всього Києва", - зазначив політолог.

Він припустив, що вперше на виборах себе спробують лідери громадських організацій.

"Ігор Луценко та Єгор Соболєв поки відхрещуються від наміру балотуватись, але в них ще є час визначитись", - додав Таран.

Заступник голови Центральної виборчої комісії України Андрій Магера заявив сьогодні, що вибори депутатів Київської міської ради будуть проходити за змішаною системою.

"Вибори депутатів Київської міської ради будуть відбуватись за так званою "паралельною виборчою системою", тобто мажоритарно-пропорційною, де половина депутатів міської ради буде обиратись за списками політичних партій, а інша половина - за мажоритарними виборчими округами. У цьому зв'язку Київська міська виборча комісія зобов'язана буде утворити мажоритарні виборчі округи і визначити їх межі, по можливості ЦВК у разі потреби допоможе їм в організаційному плані", - сказав Магера.

В яку суму обійдуться вибори в Києві, поки не відомо. Відповідні служби секретаріату ЦВК будуть обчислювати суму, яка необхідна для проведення виборів у столиці, з урахуванням того, що вони відбудуться одночасно з позачерговими президентськими виборами.