"Свобода" пропонує створити міністерство свободи слова та інформації

08:18, 26 лютого 2014
Політика
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Заступник голови комітету Верховної ради з питань свободи слова та інформації Ігор Мірошниченко ("Свобода") закликав створити в Україні міністерство свободи слова та інформації.

Игорь Мирошниченко / hvylya.org

"Проблему безпеки інформаційного простору перезавантаження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення не вирішить. На моє переконання, нині в державі є необхідність створення міністерства свободи слова та інформації. Це міністерство повинно забезпечити безпеку інформаційного простору", - цитує Мірошниченка прес-служба його партії.

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Парламентарій вважає, що саме через відсутність інформаційної безпеки Україна стикається з ксенофобськими висловлюваннями і загрозою територіальної цілісності країни, повідомляє РИА Новости.

При цьому Мірошниченко вважає, що в разі створення відомства до роботи в ньому не слід допускати членів Партії регіонів.

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Лідер "Свободи"Олег Тягнибок раніше запропонував призупинити трансляцію в Україні низки телеканалів, зокрема російських.

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