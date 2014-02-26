"Свобода" пропонує створити міністерство свободи слова та інформації

"Проблему безпеки інформаційного простору перезавантаження Національної ради з питань телебачення і радіомовлення не вирішить. На моє переконання, нині в державі є необхідність створення міністерства свободи слова та інформації. Це міністерство повинно забезпечити безпеку інформаційного простору", - цитує Мірошниченка прес-служба його партії.

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Парламентарій вважає, що саме через відсутність інформаційної безпеки Україна стикається з ксенофобськими висловлюваннями і загрозою територіальної цілісності країни, повідомляє РИА Новости.

При цьому Мірошниченко вважає, що в разі створення відомства до роботи в ньому не слід допускати членів Партії регіонів.

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Лідер "Свободи"Олег Тягнибок раніше запропонував призупинити трансляцію в Україні низки телеканалів, зокрема російських.