Прокуратура підтвердила наявність в тячівському офісі Партії регіонів печаток дільничних виборчкомів

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Закарпатської області.

Як йдеться у повідомленні, за вказівкою прокурора Тячівського району, районним відділом УМВС в Закарпатській області внесено відповідні відомості до ЄРДР та розпочато досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України - за фактом виявлення в офісі Партії регіонів у Тячеві печаток дільничних виборчих комісій.

Ці печатки залишилися в офісі ще з президентських виборів 2010 року, повідомляє прес-служба.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснює прокуратура Тячівського району.

***Частина 1 ст. 357 КК України - викрадення, привласнення, вимагання офіційних документів, штампів чи печаток або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання особи своїм службовим становищем, а так само їх умисне знищення, пошкодження чи приховування, а також здійснення таких самих дій відносно приватних документів, що знаходяться на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності, вчинене з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах, - караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.