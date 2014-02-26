Кучма, Кравчук і Ющенко заявляють, що Росія втручається у політичне життя Криму

Про це йдеться у спільній заяві трьох Президентів України - Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми, Віктора Ющенка щодо суспільно-політичної ситуаціі в Державі, опублікованій на сторінці Ірини Ванникової у Фейсбук.

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Ідеї представників російської Держдуми провести референдум про приєднання Криму до Росії або відповідного звернення з боку Верховної Ради АРК мають бути засуджені, як заклики до повалення конституційного ладу та порушення територіальної цілісності України, вважають президенти.

"Небезпечним зараз є сценарій федералізації Української держави. Це шлях до ескалації політичної кризи, розпалювання політичної ворожнечі у Криму, дискредитації нової української влади", - йдеться у заяві.

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Президенти вважають, що політики, які пропонують ці небезпечні рецепти, у разі активізації відповідної діяльності, повинні відчути на собі реакцію СБУ та Генпрокуратури України, які мають жорстко реагувати на прояви сепаратизму.

"Будь-яка пропагандистська кампанія, направлена на посилення цих настроїв, має також бути оцінена правоохоронними органами, у відповідності до законодавства України. Спекуляції щодо порушення прав російськомовного населення Криму, розпалювання ворожнечі між регіонами України на підставі їхньої культурної та історичної різноманітності, приниження української мови та відкрита неповага до державних символів України мають отримати належну оцінку", - підкреслюється в заяві.

Кравчук, Кучма і Ющенко нагадують, що Росія разом з Великобританією та США є гарантами суверенітету України відповідно до міжнародних угод.

"Заява Росії про дотримання усіх міжнародно-правових зобов’язань перед Україною незалежно від конфігурації парламенту та Уряду має бути підтверджена відповідними діями російської сторони, демонстрацією поваги до рішень Українського народу та української влади, усвідомленням відповідальності усіх небезпечних наслідків будь-яких конфліктів на етнічному ґрунті", - підкреслено в заяві.