Меджліс кримських татар пропонує спікеру ВР Криму перенести позачергову сесію парламенту автономії

Про це Чубаров заявив журналістам.

За його словами, меджліс просить виконати прохання, і до 14.00 оголосити про перенесення сесії на пізніший термін.

Чубаров заявив також, що Константинов вирішив порадитися з цього питання з Партією регіонів.

Читайте такожУ Сімферополі 5 тис. кримських татар мітингують за цілісність України

Як повідомляв УНІАН, кримський парламент о 15.00 збирається на позачергову сесію, на порядку денному два питання: про суспільно-політичну ситуацію і звіт Ради міністрів Криму.

Біля кримського парламенту продовжуються два мітинги - меджлісу кримських татар за цілісність України (близько 5 тисяч осіб) і партії «Русское единство» і козаків на захист Криму (кілька сотень осіб). Сторони роблять спроби штурму. Активістів стримують керівники організацій. Міліціонери стоять у два-три ряди.