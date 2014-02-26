Меджліс кримських татар пропонує спікеру ВР Криму перенести позачергову сесію парламенту автономії
Лідер меджлісу кримських татар, лідер фракції "Курултай-Рух" у кримському парламенті Рефат Чубаров запропонував спікеру Верховної ради Криму, "регіоналу" Володимиру Константинову скасувати призначену на 15.00 середи позачергову сесію, щоб уникнути кровопролиття між учасниками мітингів під стінами ВР автономії.
Про це Чубаров заявив журналістам.
За його словами, меджліс просить виконати прохання, і до 14.00 оголосити про перенесення сесії на пізніший термін.
Чубаров заявив також, що Константинов вирішив порадитися з цього питання з Партією регіонів.
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Як повідомляв УНІАН, кримський парламент о 15.00 збирається на позачергову сесію, на порядку денному два питання: про суспільно-політичну ситуацію і звіт Ради міністрів Криму.
Біля кримського парламенту продовжуються два мітинги - меджлісу кримських татар за цілісність України (близько 5 тисяч осіб) і партії «Русское единство» і козаків на захист Криму (кілька сотень осіб). Сторони роблять спроби штурму. Активістів стримують керівники організацій. Міліціонери стоять у два-три ряди.