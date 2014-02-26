Турчинов назвав відсутність влади однією з головних проблем України

Про це заявляє голова Верховної Ради, в.о. Президента України Олександр Турчинов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, про це він сказав під час телефонної розмови з головою Ради міністрів Республіки Польща Дональдом Туском.

Разом з тим, за словами Турчинова, вже завтра новою парламентською більшістю буде сформований Уряд народної довіри, «що дасть можливість відновити легітимну владу в регіонах».

Окрім цього, Турчинов висловив сподівання, що після формування уряду буде відновлена співпраця з МВФ та іншими міжнародними інституціями, «що сприятиме виходу України з кризи, яку ми отримали в спадщину».

«Наш стратегічний курс - європейська інтеграція, і ми дуже сподіваємось на підтримку Польщі в цьому питанні», - сказав він.

Читайте такожТурчинов взяв на себе обовязки Верховного головнокомандувача ЗСУУ свою чергу, Туск висловив слова підтримки всьому українському народу, та наголосив на тому, що польська сторона готова всебічно сприяти Україні на шляху змін та реформ. «Ми готові надати всебічну підтримку Україні та її народу», - зазначив він.

За повідомленням прес-служби уряду Польщі, "Турчинов ознайомив Туска з роботою над формуванням нової влади. Зазначив, що новий уряд буде складатися з фахівців та технократів. В.о. Президента також звернувся до польського премєра з проханням про підтримку в справі співпраці з МВФ та Європейськм Союзом задля вихолу України з економічної кризи".

Туск і Турчинов домовилися підтримувати контакти на високому рівні.