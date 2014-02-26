Під час мітингу в Криму від серцевого нападу помер чоловік

16:49, 26 лютого 2014
Політика
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Особа померлого встановлюється.

Під час мітингу біля Верховної ради Криму було виявлено труп невідомого немолодого чоловіка без ознак тілесних ушкоджень.

Як повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я Криму, «за попередньою інформацією медиків, причиною смерті став гострий серцевий напад».

Особа померлого встановлюється.

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За даними МОЗ, у районі парламенту автономії 7 людей із ознаками легкого нездужання звернулися до медиків.

«Із підвищеним артеріальним тиском, травмою колінного суглоба, тахікардією та аритмією, болями й забиттям грудної клітки», - йдеться в прес-релізі.

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