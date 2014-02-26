Під час мітингу в Криму від серцевого нападу помер чоловік
16:49, 26 лютого 2014Політика
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Особа померлого встановлюється.
Під час мітингу біля Верховної ради Криму було виявлено труп невідомого немолодого чоловіка без ознак тілесних ушкоджень.
Як повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я Криму, «за попередньою інформацією медиків, причиною смерті став гострий серцевий напад».
Особа померлого встановлюється.
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За даними МОЗ, у районі парламенту автономії 7 людей із ознаками легкого нездужання звернулися до медиків.
«Із підвищеним артеріальним тиском, травмою колінного суглоба, тахікардією та аритмією, болями й забиттям грудної клітки», - йдеться в прес-релізі.
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