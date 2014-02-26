Влада Ялти пояснила, звідки в місті російські військовики

Про це повідомляє офіційний сайт міста.

За інформацією Володимира Клемешева, в санаторій прибули представники особового складу строкової служби Чорноморського флоту. Це рішення було прийнято "з метою охорони порядку і запобігання можливим заворушенням".

Станом на сьогодні в санаторії перебуває 31 відпочивальник - громадянин Російської Федерації.

Читайте такожРосійські військові зі зброєю приїхали в Ялту - блогер«Ситуація стабільна і підконтрольна - ми можемо бути впевнені, що в санаторії порядок. Сьогодні всі ми, жителі Ялти, повинні вирішувати важливе завдання - робити все можливе, щоб зберегти наше місто недоторканним. І, в тому числі - зберегти його курортну привабливість», - наголосив секретар міськради Ялти.

Завдання прибулих військових - "не допустити можливих актів вандалізму і, передусім, слугувати запорукою спокою гостей санаторію". Строковики не мають зброї й безпосередньо підпорядковуються керівництву санаторію, яке взяло на себе повну відповідальність за їхні дії на території Ялти, повідомляє міський сайт.