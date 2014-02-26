Макаревич назвав небезпечною провокацією російські розмови про "повернення Криму"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це Макаревич сказав сьогодні в ефірі російського телеканалу «Дождь».

«Що стосується Криму… Історичні події такого масштабу завжди супроводжуються масою перегинів і дурощів з усіх боків, як зсередини, так і ззовні. Я переконаний, що якісь розмови російські на тему того, що «добре б Крим нам повернути», - це дуже небезпечна провокація. Дуже небезпечна. У нас, на жаль, у політиці є провокатори й негідники», - сказав Макаревич.

Він підкреслив, що вже чверть століття Крим є територією суверенної держави України.

«Що б у них там зараз не відбувалося, це, перш за все, їхня внутрішня справа. Нам говорять, що громадяни Криму хочуть до Росії. Але нам не говорять, яка кількість громадян Криму хоче до Росії. 10, 20, тисяча або, може, 10 тисяч, або 50? А там ще живуть кримські татари, українці. Якщо ми хочемо отримати Абхазію №2, великого ворога під боком, уже серйозного ворога в особі України, то треба ці дурощі продовжувати», - сказав Макаревич.

Він висловив надію, що у Президента Росії Володимира Путіна «вистачить мудрості не лізти в цю історію».

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Також Макаревич зазначив, що скасування закону щодо статусу російської мови є «ідіотським» рішенням. «Я впевнений, що там є росіяни, російськомовні громадяни, і, напевно, їх образив цей ідіотський закон про заборону на російську мову. Це українська дурість. Я розумію, але, проте, це не наша територія. Це навіть не спірна територія», - сказав він (УНІАН: 23 лютого Верховна Рада скасувала закон від 2012 року про засади державної мовної політики, що дозволяв використовувати в офіційному діловодстві не українську мову, а ту, якою в цьому регіоні розмовляє не менше 10% жителів. Ухвалення закону викликало хвилю протестів по всій Україні).

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За словами Макаревича, російські ЗМІ не зовсім об'єктивно повідомляють про події в Україні. «Перебуваючи тут, скільки б ми не слухали різних радіостанцій і не дивилися різних телепрограм, ми все одно справжньої правди не дізнаємося. У мене в Україні багато друзів у різних містах, я хвилювався за них, я їм дзвонив, вони дзвонили мені. Завжди все виявлялося не зовсім так, як на наших головних телеканалах пропагували», - сказав він.