ГПУ розслідує економічні злочини, до яких причетний Азаров - Голомша

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив перший заступник в.о. генерального прокурора України Микола Голомша.

За його словами, органи прокуратури відпрацьовують та розслідують всі фінансові злочини, які були скоєні колишніми високопосадовцями. Зокрема, Генпрокуратура звернулася і звертається до всіх організацій для надання матеріалів, які є у їх розпорядженні, щодо відповідних злочинних схем проведення грошей, рахунків, сказав Голомша.

“Станом на сьогоднішній день ми розпочали ретельно відпрацьовувати всі матеріали, які були вилучені. Відповідно, ви пам'ятаєте, «чорна» бухгалтерія, яка була вилучена в «Межигір'ї», надіслано відповідні запити до 12 відомств і вже наявні матеріали, які ми ретельно проаналізуємо, щоб визначитись у злочинах, скоєних у сфері економіки і фінансів...”, - сказав Голомша.

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При цьому він наголосив, що такі злочини розслідуються не впродовж короткого часу, і тому “ми не хочемо уподобитися, щоб на підставі припущень ми виносили відповідні рішення”. «У схемі задіяно також більше 30 найвищих посадових осіб в державі на чолі з колишнім прем'єр-міністром Азаровим”, - сказав Голомша.