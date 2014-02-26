У Генпрокуратурі обіцяють вже сьогодні закрити всі справи проти майданівців

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві повідомив в.о. генерального прокурора Олег Махніцький.

Читайте такожВерховна Рада ухвалила закон про амністію майданівцівЗа словами Махніцького, загалом із вказаної дати до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено понад 300 кримінальних проваджень і оголошено про підозру понад 400 громадянам.