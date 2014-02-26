Проект резолюції ЄП щодо України закликає владу захищати російську мову

"ЄП закликає український парламент і уряд дотримуватися прав меншин в країні і використання російської та інших мов меншин, закликає до прийняття нового законодавства відповідно із зобов'язаннями України за Європейською хартією про регіональні мови", - зазначають депутати п'яти фракцій ЄП, які в четвер виставлять проект на голосування на пленарній сесії в Страсбурзі, пише РИА Новости.

Минулої неділі Верховна Рада визнала таким, що втратив чинність закон 2012 року про засади державної мовної політики.

Ініційований Партією регіонів закон передбачав можливість офіційної двомовності в регіонах, де чисельність нацменшин перевищує 10%.

Після його прийняття у 2012 році Україною прокотилася хвиля акцій на підтримку і української, і російської мов.