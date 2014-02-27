США закликають поважати суверенітет і цілісність України

Як заявив речник Білого дому Джош Ернест, США також закликають припинити провокаційну риторику й дії і підтримати демократично обрані перехідні структури влади, а свій вплив використати на підтримку єдності України, миру в ній і руху вперед із участю всіх українських сил, передає Радіо Свобода.

Виступаючи перед журналістами на борту президентського літака, на якому Барак Обама летів до одного зі штатів США, речник нагадав, що всі уряди мають дотримуватися своїх зобов’язань щодо прозорості військової діяльності за Віденським документом 2011 року та іншими зобов’язаннями перед ОБСЄ.

«Важливо, щоб усі сторони в регіоні, і влада України, і Росія, зрозуміли, що мають виконувати свої зобов’язання», – сказав він.