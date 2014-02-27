Яценюк називає склад майбутнього уряду “політичними камікадзе”

Кандидат на посаду прем'єр-міністра України Арсеній Яценюк вважає, що уряд, який буде створено, буде урядом “політичних камікадзе”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Яценюк заявив на засіданні парламенту.

Він зазначив: “Це уряд політичних камікадзе”.

“Все, що в наших силах, те, що можна стільки зробити для України, буде зроблено”, - підкреслив він і наголосив, що уряд працюватиме на єдність України.

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Також Яценюк пообіцяв забезпечення чесних і прозорих виборів Президента України.

Він додав, що ці вибори, як і всі попередні, будуть складні, але все буде зроблено для того, щоб на виборах “переміг той, кого обере український народ”.