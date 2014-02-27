Пріоритетом Мінекономрозвитку стане боротьба з корупцією - очільник міністерства

Подолання корупції в Україні, обсяги якої є одними з найбільш масштабних у світі, є пріоритетним завданням оновленого Міністерства економічного розвитку і торгівлі, повідомив журналістам у Кабінеті міністрів новопризначений голова Мінекономрозвитку Павло Шеремета.

«Першочергове завдання - подолання корупції. Це одна з основних причин, через яку вийшов Майдан. Катастрофічна корупція в країні. Напевно, одна з найбільших у світі», - сказав міністр.

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При цьому він уточнив, що в подальшому завданнями міністерства стануть спрощення і здешевлення ведення бізнесу в країні. «У довгостроковій перспективі, і це дуже важливо, нам потрібно готувати людський капітал до майбутньої конкурентоспроможності, оскільки це питання загальної конкурентоспроможності України в цілому», - зазначив Шеремета, додавши, що набиратиме в свою команду людей, які розуміють ті проблеми, перед якими постає бізнес в Україні.

Як повідомляв УНІАН, за підрахунками Федерації роботодавців України, обсяг хабарів, які український бізнес змушений був виплачувати чиновникам, досяг 160 млрд грн на рік. Основна складова обсягу хабарів - це хабарі і відкати, що виплачуються під час проведення процедури державних закупівель, повернення ПДВ, митного оформлення і відносин в аграрній сфері.