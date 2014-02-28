Держприкордонслужба України повідомляє про спробу блокування Севастопольского загону

Біля Севастопольського загону морської охорони перебувають військовослужбовці ЧФ РФ, повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ адміністрації Державної прикордонної служби України.

Як йдеться в повідомленні, вранці 28 лютого відбулася спроба блокування Севастопольского загону морської охорони Державної прикордонної служби України. Близько 30 озброєних осіб, які не представилися, на чотирьох автомобілях прибули до Севастопольського загону морської охорони. Прикордонниками дані особи були ідентифіковані як військовослужбовці 810-ї бригади морської піхоти ЧФ РФ, зазначається в повідомленні Держприкордонслужби. Вони розташувались перед КПП загону та оточили усі підступи. На висотах навколо загону розміщені снайпери.

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Пізніше до КПП прибув керівник групи російських військовослужбовців капітан 1 рангу Олександр Толмачев. Він заявив, що вимоги блокувальників, аби ніхто не залишав частину. Вони нібито виконують вимоги постанови Ради Безпеки Криму – не допустити захоплення зброї екстремістами. Після переговорів з командиром загону російські військовослужбовці відійшли на 25 метрів від КПП і ведуть спостереження.

Також вранці ракетний катер ЧФ РФ «Івановец» зупинився на відстані 5-ти кабельтових від берега на рейді Балаклавської бухти, нібито через поломку двигуна.