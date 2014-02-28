У Криму ракетний катер ЧФ РФ заблокував вихід українським прикордонним кораблям - джерело
Крім того, на вулицях міста Севастополя з’явився ще один бронетранспортер морської піхоти ЧФ РФ.
Ракетний катер ЧФ РФ сьогодні вранці підійшов на зовнішній рейд Балаклавської бухти під Севастополем, чим фактично заблокував вихід з бухти в море кораблям і катерам бригади Державної Прикордонної служби України.
Про це кореспондентові УНІАН повідомило поінформоване джерело у Севастополі, близьке до українських морських прикордонників.
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Крім того, на вулицях міста Севастополя з’явився ще один бронетранспортер морської піхоти ЧФ РФ – на площі Ушакова, біля будинку Матроського клубу ЧФ РФ.
Кореспонденту УНІАН наразі не вдалося уточнити цю інформацію у прес-службі ЧФ РФ – телефон прес-служби не відповідає.
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Як повідомляв УНІАН, в аеропорту Бельбек під Севастополем більш як 300 військових з автоматами продовжують контролювати аеропорт і летовище «Бельбек».
Як повідомило кореспонденту УНІАН поінформоване джерело у силових структурах Севастополя, люди і військова техніка належать бригаді морської піхоти Чорноморського флоту Росії.