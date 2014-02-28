У Криму ракетний катер ЧФ РФ заблокував вихід українським прикордонним кораблям - джерело

Ракетний катер ЧФ РФ сьогодні вранці підійшов на зовнішній рейд Балаклавської бухти під Севастополем, чим фактично заблокував вихід з бухти в море кораблям і катерам бригади Державної Прикордонної служби України.

Про це кореспондентові УНІАН повідомило поінформоване джерело у Севастополі, близьке до українських морських прикордонників.

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Крім того, на вулицях міста Севастополя з’явився ще один бронетранспортер морської піхоти ЧФ РФ – на площі Ушакова, біля будинку Матроського клубу ЧФ РФ.

Кореспонденту УНІАН наразі не вдалося уточнити цю інформацію у прес-службі ЧФ РФ – телефон прес-служби не відповідає.

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Як повідомляв УНІАН, в аеропорту Бельбек під Севастополем більш як 300 військових з автоматами продовжують контролювати аеропорт і летовище «Бельбек».

Як повідомило кореспонденту УНІАН поінформоване джерело у силових структурах Севастополя, люди і військова техніка належать бригаді морської піхоти Чорноморського флоту Росії.