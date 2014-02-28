Янукович стверджує, що залишив Україну з остраху за своє життя

"Ніхто мене не скинув, я був змушений покинути країну безпосередньо з остраху

за своє життя і життя своїх близьких", - підкреслив Янукович.

Він також заявив, що має намір продовжити боротьбу за майбутнє України. На думку екс-президента владу в країні захопили "профашистські молодчики", які становлять меншість в країні.