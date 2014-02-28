Янукович стверджує, що залишив Україну з остраху за своє життя

15:01, 28 лютого 2014
Політика
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Екс-президент Віктор Янукович стверджує, що покинув територію України з остраху за своє життя.  

Янукович

"Ніхто мене не скинув, я був змушений покинути країну безпосередньо з остраху

за своє життя і життя своїх близьких", - підкреслив Янукович. 

Він також заявив, що має намір продовжити боротьбу за майбутнє України. На думку екс-президента владу в країні захопили "профашистські молодчики", які становлять меншість в країні. 

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