Меджліс не визнає новий уряд Криму, створений "під дулом пістолета"

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар Меджлісу Лілія Муслімова з посиланням на лідера Меджлісу, кримського депутата Рефата Чубарова.

Він заявляє, що «сумнівний уряд, сформований практично під дулом пістолета невідомими озброєними людьми», що перебувають з 27 лютого в парламенті, зараз намагається для своєї легалізації «купувати» посадами не просто окремих людей, але й у цілому кримськотатарський народ. «Деякі політики вже озвучують цинічні «обіцянки» і намагаються скомплектувати склад уряду», - підкреслив Чубаров.

Читайте такожМеджліс обурений словами спікера Криму про можливе відділення регіону від України

Як повідомляв УНІАН, будівлі Радміну і Верховної ради Криму вранці 27 лютого захопили невідомі люди зі зброєю. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею «теракт».

Парламент Криму на позачерговій 27 лютого відправив у відставку Радмін Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром автономії лідера партії "Російська єдність" Сергія Аксьонова. Сесія проходила без ЗМІ.

Депутат Сергій Цеков заявив 28 лютого, що в адміністративних будівлях знаходяться «кримські структури, скривджені українською владою», вони прийшли туди на запрошення місцевих депутатів.