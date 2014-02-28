Австрія заблокує рахунки Януковича і 17 колишніх українських чиновників

Австрія заблокує рахунки екс-президента України Віктора Януковича і 17 колишніх українських чиновників.

Список колишніх українських посадовців оприлюднило австрійське видання Die Presse. До списку потрапили: Віктор Янукович, Олександр Янукович, Микола Азаров, Андрій Клюєв, Віталій Захарченко, Сергій Арбузов, Михайло Добкін, Геннадій Кернес, Олександр Клименко, Валерій Коряк (керманич київської міліції), Олена Лукаш, Олександр Попов, Віктор Пшонка, Станіслав Шуляк командувач ВВ МВС), Володимир Сівкович, Олександр Якименко, Юрій Іванющенко, Едуард Ставицький.

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