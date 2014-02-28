Турчинов: Росія розігрує в Криму абхазький сценарій

Про це він сказав на брифінгу у Верховній Раді України.

«За даними нашої розвідки вони відпрацьовують сценарій, який повністю аналогічний абхазькому, коли спровокувавши конфлікт, вони почали анексію території».

«Росія розпочала неприховану агресію проти нашої країни», - підкреслив Турчинов.

Він зазначив, що під виглядом військових навчань Росія «ввела війська в АРК і не тільки захопили парламент Криму, Кабінет міністрів Криму, але вони пробують брати під контроль цивільні об’єкти, комунікації, пробують блокувати місця розташування українських військових».

Турчинов вважає, що Росія провокує Україну до військового конфлікту.

Голова Верховної Ради України, виконувач обов`язків Президента зазначає, що українські військовослужбовці виконують свої обов’язки і не «піддаються на провокацію», розуміючи ту високу небезпеку, «на яку наражається цивільне населення Криму».