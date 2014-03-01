Турчинов видав указ про незаконність обрання нового прем'єра Криму Аксьонова

Про це повідомляється на офіційному сайті в.о. глави держави

В указі наголошується, що Верховна Рада АРК 27 лютого своїм рішенням № 1656-6/14 призначила на посаду голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим Аксьонова. Це призначення було здійснено з порушенням частини четвертої статті 136 Конституції України, частини першої статті 37 Конституції Криму, затвердженої Законом України від 23 грудня 1998 року № 350-ХІV, пункту 21 частини другої статті 9 Закону України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», статті 7 Закону України «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим».

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У зв'язку з цим і на виконання статті 136 Конституції України, наведених норм Конституції Криму, затвердженої Законом України від 23 грудня 1998 року № 350-ХІV, Законів України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим», «Про Раду міністрів Автономної Республіки Крим» та відповідно до статті 112 Конституції України, Турчинов постановив довести до відома громадян України, державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, їх посадових і службових осіб, що рішення Верховної Ради АРК від 27 лютого про призначення Аксьонова прем’єром Криму прийнято з порушенням Конституції та законів України.

Також він запропонував Верховній Раді Автономної Республіки Крим скасувати це рішення від 27 лютого про призначення Аксьонова.

До скасування Верховною Радою Криму свого рішення про призначення Аксьонова і до вирішення в установленому Конституцією та законами України порядку питання щодо призначення голови Ради міністрів АРК Турчинов доручив Кабінету міністрів України, іншим органам виконавчої влади не вважати Аксьонова таким, що представляє Раду міністрів Криму у відносинах з органами виконавчої влади, здійснює інші повноваження голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим.

Постійному представнику Президента України в Автономній Республіці Крим доручено здійснювати моніторинг видання Радою міністрів Автономної Республіки Крим актів та невідкладно повідомляти про видання актів Ради міністрів Автономної Республіки Крим виконуючому обов'язки Президента України, голові Верховної Ради України для вжиття заходів, передбачених Конституцією України.

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Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Як повідомляв УНІАН, будівлі Радміну і Верховної Ради Криму рано вранці 27 лютого захопили невідомі. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею "теракт".

Пізніше 27 лютого парламент Криму на позачерговій сесії, за участю незначної кількості депутатів, відправив у відставку Радмін Анатолія Могильова і призначив новим прем'єром АРК лідера партії «Русское единство» Сергія Аксьонова.