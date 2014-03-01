У Харкові під час штурму ОДА постраждали 97 осіб

У Харкові під час штурму будівлі облдержадміністрації були травмовані 97 осіб.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у прес-службі Харківської міської ради з посиланням на заступника харківського міського голови Світлану Горбунову-Рубан.

До міської лікарні невідкладної допомоги для надання медичної допомоги доставлені 76 постраждалих, до Обласної клінічної лікарні - 21. В усіх забої різних частин тіла. Двоє людей отримали поранення з травматичної зброї.

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Всі травмовані зараз перебувають у приймальних відділеннях лікувальних закладів. Госпіталізована тільки одна людина в лікарню невідкладної допомоги з щелепно-лицьовою травмою. Серед постраждалих є неповнолітні.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові на будівлі ОДА, що на вулиці Сумській, мітинуючі встановили російський прапор.

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Учасники штурму ОДА витягнули з приміщення кільканадцять активістів Майдану, які барикадувалися у будівлі, та привели їх на сцену, з якої перед цим виступали спікери перед учасниками мітингу на підтримку міської влади та “порядку в країні”.

Внаслідок штурму будівлі ОДА постраждали кілька десятків людей. Постраждалих активістів з будівлі ОДА виводили працівники міліції. Найбільш постраждалих забрали карети швидкої допомоги.

Учасники штурму та люди, які зібралися біля ОДА, кричали “фашисти!” на активістів Євромайдану, яких до лікарів вели міліціонери. Дехто намагався вдарити поранених активістів. Серед травмованих також є учасники штурму.