Щоб стримати агресію Росії в Україні потрібні жорсткі дії США та ЄС – експерт

Про це в коментарі УНІАН директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир Фесенко.

«На жаль, коли використовується право сили, на міжнародне право плюють, тому зараз, щоб стримати агресію Росії в Україні потрібні достатньо жорсткі дії США та ЄС, починаючи з економічних санкцій і завершуючи введенням військових підрозділів для контролю безпеки – не йдеться про те, щоб вони починали війну в Росії, йдеться про гарантування безпеки на території України», - прокоментував експерт постанову Ради Федерації РФ про введення військ в Крим.

Фесенко вважає, що рішучі дії можуть стримати Росію, «тому що слід за Кримом російські війська можуть в Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Запоріжжяуі, Одесі та ін. Коли ми маємо справу з Путіним – можливо усе що завгодно і тут ніяких гарантій на жаль немає і тому наші гаранти безпеки мають діяти достатньо жорстко. Як вони мають стримувати Путіна. важко сказати, але вони це мають зробити, інакше це будуть повторення тих подій, які були напередодні Другої світової війни», - переконаний політолог.

«Це дійсно може бути війна. Я боюся, що в нинішньому стані і нова українська влада і Збройні Сили України не готові зараз до повноцінних військових дій, також починається реалізація Кримського сценарію в інших регіонах, фактично Рада Федерації Росії фактично легалізувала те, що вже відбулося – це введення російських військ в Крим. Інша річ – як далі будуть розгортатися події: чи підуть російські війська за межі Криму чи ні», - підкреслив він.

Експерт вважає, що «якщо буде введення російських військ в інших регіонах України крім Криму – тоді вже точно йдеться про повномасштабну агресію і окупацію частини країни – це вже реалізація грузинського сценарію і це дійсно може призвести до війни в своїх формах – партизанської війни, локальних дій».

«На мій погляд, українська влада вже зараз має звертатися, а не чекати консультацій в понеділок, вже має зараз звертатися до інших гарантів безпеки за Будапештським меморандумом до США та Великої Британії. Росія більше не є ніяким гарантом, Росія є країною-агресором, і фактично здійснює на території України агресію, яка загрожує безпеці та територіальній цілісності України, і тому цей заклик має бути з проханням забезпечити з використанням військових підрозділів безпеку територіальної цілісності України», - пропонує Фесенко.

«Якщо не буде надана така допомога, то така вага цього документу, хоча історія має стільки прикладів, коли порушувалися більш серйозні міжнародні правові документи. Декілька країн в Першу світову війну і в Другу світову війну мали міжнародні гарантії на нейтральний статус, а це теж мало б убезпечити від вторгнення і агресії – це було порушено», - констатує експерт.