Стали відомі нові прізвища кандидатів на посади губернаторів

Про це повідомляє "Українська правда", посилаючись на свої джерела.

Окрім того, керівником Київської області може стати колишній нардеп та керівник Рівненщини Віктор Матчук, якого на посаду запропонувала партія "Удар".

За розподілом в середині опозиції посада керівника Львівської області відійшла партії "Свобода". Джерела повідомляють, що найбільш ймовірним кандидатом є Ірина Сех.

Як відомо, узгодження керівників областей відбувається в ніч з суботи на неділю у Верховній Раді, де присутні в.о. президента Олександр Турчинов та прем’єр Арсеній Яценюк.

Екс-глава уряду Юлія Тимошенко, яка також брала участь у цьому засіданні, наразі зустрічається з французькою делегацією, до якої увійшов філософ, письменник, політичний журналіст Бернар Анрі Леві.

Раніше повідомлялося, що керівником Донецької ОДА може статибізнесмен Сергій Тарута, а Дніпропетровської – бізнесмен Ігор Коломойський.