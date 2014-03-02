Колишній росіянин Новінський назвав Севастополь невід'ємною частиною України

Про це йдеться в заяві депутата, передає Ліга.нет з посиланням на прес-службу Новінського.

"Я завжди відстоював і буду відстоювати інтереси Севастополя як невід'ємної частини України. Закликаю своїх виборців і сам докладу всіх можливих зусиль для збереження цілісності України, в якій не порушуються права різних національностей - ні українців, ні росіян, ні татар, ні яких-небудь інших", - заявляє Новінський.

Читайте такожКораблі українського ВМФ не залишали Севастополь (спростування, доповнена)У своїй заяві Новінський закликав політиків відмовитися від прийняття або скасування законодавчих актів, які вносять розкол в українське суспільство, як це сталося із законом про регіональні мови або з пропозиціями про денонсацію "Харківських угод", що подовжують перебування ЧФ РФ на території Криму.

Також Новінський просить севастопольських депутатів і керівництво міста дотримуватися законів України та забезпечити нормальне функціонування основних служб Севастополя.

Як відомо, Вадим Новінський в липні 2013 року переміг на проміжних виборах в окрузі №224 у Севастополі. Прийшовши в український парламент, він став другим представником десятки найбагатших українців у Верховній Раді і найбагатшим народним депутатом України нинішнього скликання.