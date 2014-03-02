Кравчук, Кучма і Ющенко закликають розірвати Харківські угоди

Про це йдеться у спільній заяві президентів Леоніда Кравчука, Леоніда Кучми та Віктора Ющенка, переданій Українській правді у суботу ввечері.

Вони зазначають, що "вперше в новітній історії український народ зіштовхнувся з кризою, яка загрожує єдності, суверенітету і державності нашої країни і яка може обернутися національною катастрофою, що загрожує руйнацією України".

Президенти вважають, що "народи України та Росії штучно підштовхуються до братовбивчої війни".

"Відлік часу йде на години. Україна, яка дуже важко виходить з політичної кризи, зараз поставлена на межу ескалації конфлікту, який має усі ознаки військової агресії", - сказано у заяві.

Кучма, Кравчук та Ющенко вважають, що Росія, "скориставшись внутрішньополітничними труднощами в Україні, вирішила розіграти так звану кримську карту в своїх інтересах, нехтуючи своїми зобов’язаннями перед Україною".

"Крим є територією України, це є аксіомою для будь-якого українського громадянина, для будь-якого українського політика. Спекуляції на цю тему, зазіхання на українську територію є неприпустимими", - вважають президенти.

Вони звернулися до президента Росії з проханням "без політичних упереджень оцінити внутрішньополітичні події в Україні і реально визнати право на самовизначення, непорушність кордонів та виявити повагу до державного суверенітету України".

Читайте такожЮщенко боїться, що Україна втратить територіальну цілісністьПрезиденти також звернулися до Федеральних Зборів та Держдуми Росії: "Зробіть крок назад, відмовтеся від рішення про збройне втручання, яке може українців та росіян зробити ворогами".

Кучма, Кравчук та Ющенко також звернулися до української влади з проханням, "приймаючи будь-які рішення, враховувати історичні особливості регіонів України, уважно слухати і Схід, і Захід, Південь і Північ. Не розглядати поспіхом питань, які можуть викликати загострення в суспільстві".

Вони також закликали СБУ та ГПУ "миттєво реагувати на будь-які загрози розколу України, виявляти зваженість та витримку". "Адекватна реакція українських правоохоронців та вищого політичного керівництва ще може зупинити появу в Європі "гарячої точки", - сказано у заяві.

Президента також попросили "відмовитися від поділу українців на своїх та чужих, від тоталітарних люстрацій та підміни закону політичною доцільністю".

"Ми всі маємо сьогодні усвідомити, що вихід з кризи можливий лише на основі узгоджених позицій, порозуміння та взаємної поваги", - йдеться у заяві.

"Ми звертаємося до Верховної Ради України негайно провести засідання. Оголосити мобілізацію та бути готовими до захисту нашої землі. Верховна Рада має денонсувати Харківські угоди.Українська влада має домагатися рішення про негайне підписання Угоди про Асоціацію з Євросоюзом", - вважають президенти.

Вони також закликають Росію "рахуватися з волею всього українського народу, а не лише його частини", а також "дати можливість самій розв'язати свої проблеми". "І не робіть спроби допомогти нам збройним втручанням", - сказано у заяві.

"Цілком зрозуміло, що Україна буде захищати свою територіальну цілісність. А це – конфлікт між народами-братами, що може увійти драматичною сторінкою у нашу історію. Автори цього конфлікту також будуть оцінені у відповідний спосіб українським і російським народами та світовим співтовариством", - йдеться в повідомленні.

Президенти також закликали ЄС "максимально дієво позиціонуватися в Україні".

"Поки дипломати ще можуть говорити голосніше, аніж зброя, Євросоюз має якомога швидше надіслати в Україну постійну місію з автоитетних переговорників та спостерігачів для врегулювання можливого конфлікту в Україні", - вважають Кравчук, Кучма та Ющенко.

"Ми також звертаємось до світової спільноти, до Сполучених Штатів Америки, Великої Британіі, Європейського Союзу, які свого часу надавали Україні гарантії безпеки з вимогою дотриматися даного вами слова. Нам зараз потрібна ваша підтримка, допомога, і активна участь у діалозі стосовно мирного врегулювання ситуації навколо України", - сказано у заяві.