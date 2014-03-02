Екс-посол США: Українські військові в Криму продемонстрували чудову витримку
09:15, 02 березня 2014Політика
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Стівен Пайфер вважає, що дислокація російських військ на інших територіях України, може призвести до збройних сутичок.
Стівен Пайфер похвалив українських військових у Криму
Якщо російські військові з Півдня перейдуть до інших регіонів України, можуть виникнути збройні сутички, вважає екс-посол США в Україні Стівен Пайфер.
Про це він написав у своєму блозі Twitter.
"Українські військові у Криму продемонстрували чудову витримку. Проте якщо російські військові увійдуть до інших частин України, це може призвести до збройних сутичок", - написав Пайфер.
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