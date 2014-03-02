Екс-посол США: Українські військові в Криму продемонстрували чудову витримку

Якщо російські військові з Півдня перейдуть до інших регіонів України, можуть виникнути збройні сутички, вважає екс-посол США в Україні Стівен Пайфер.

Про це він написав у своєму блозі Twitter.

"Українські військові у Криму продемонстрували чудову витримку. Проте якщо російські військові увійдуть до інших частин України, це може призвести до збройних сутичок", - написав Пайфер.