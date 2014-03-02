Бійку в Харкові влаштували росіяни з Білгорода - депутат

Про це Еспресо.TV повідомив народний депутат Віталій Данілов, який був вчора у Харкові.

За його словами, вчора до Харкова приїхало більше двох тисяч росіян на автобусах з Білгородської області.

Саме вони почали бити прибічників Євромайдану і влаштовувати безлад. До їхнього прибуття мітинг у Харкові був виключно мирним. При цьому росіяни не виголошували жодних політичних гасел, їхнім завданням було лише спровокувати сутички.

Одразу після вчинення провокації росіяни виїхали назад.

Нагадаємо, вчора в багатьох містах Південного Сходу України відбулися сепаратистські мітинги. В Харкові учасники мітингу били і знущалися над євромайданівцями. За офіційними даними, до травми отримали 97 осіб.