Бійку в Харкові влаштували росіяни з Білгорода - депутат
10:22, 02 березня 2014Політика
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Вчорашні проросійські активісти, що влаштували бійку у Харкові і вивісили російській триколор над ОДА, приїхали з Білгородської області Росії і одразу після акції втекли
Про це Еспресо.TV повідомив народний депутат Віталій Данілов, який був вчора у Харкові.
За його словами, вчора до Харкова приїхало більше двох тисяч росіян на автобусах з Білгородської області.
Саме вони почали бити прибічників Євромайдану і влаштовувати безлад. До їхнього прибуття мітинг у Харкові був виключно мирним. При цьому росіяни не виголошували жодних політичних гасел, їхнім завданням було лише спровокувати сутички.
Одразу після вчинення провокації росіяни виїхали назад.
Нагадаємо, вчора в багатьох містах Південного Сходу України відбулися сепаратистські мітинги. В Харкові учасники мітингу били і знущалися над євромайданівцями. За офіційними даними, до травми отримали 97 осіб.
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