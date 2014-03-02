Військомати Києва розпочали мобілізацію.

Із самого ранку неділі столичні військкомати почали мобілізацію військовозобов'язаних чоловіків. Про це повідомили самі мобілізовані, добровольці й співробітники військкоматів. Зокрема, з самого ранку 2 березня йде запис військовозобов'язаних чоловіків в Оболонському районі, повідомляє Українська правда.

Співробітники просять по офіційні коментарі звертатися до Міністерства оборони, а неофіційно розповідають, що їх викликали на роботу, як на навчання, із завданням почати формувати списки.

За їхніми словами, частину чоловіків вони обдзвонили, багато хто прийшов сам.

"Чоловіки йдуть, ідуть із самого ранку. Самі, свідомо", - зазначила співробітниця.

Один із мешканців району Владислав також повідомив, що з самого ранку прийшов у військкомат із військовим квитком і паспортом.

Йому запропонували або почекати 5 днів до офіційної мобілізації і тоді поїхати в певну військову частину, або вже зараз займатися обороною району і допомагати формувати призов.

"Я вирішив почекати 5 днів до офіційного призову", - зазначив він.

Крім Оболоні в Києво-Святошинському районі повістки приносили додому з самого ранку, у Дніпровському районному військкоматі частину чоловіків викликали повістками й по телефону, частина прийшла сама.

Як відомо, РНБО 1 березня ухвалив рішення щодо приведення в повну бойову готовність армії й проведенні навчальних зборів із військовозобов'язаними в необхідній кількості. Виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов увів його в дію.