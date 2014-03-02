ВР ухвалила звернення до держав-гарантів безпеки України

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в коментарі журналістам.

«Ми маємо держави-гаранти – це Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Росія, Франція та Китайська Народна Республіка. Ми звернулися у зв’язку з тим, що один з гарантів української безпеки – Росія його грубо порушила. Ми звернулися до тих держав – створити відповідні спеціальні моніторингові місії, максимально наводнити їх депутатами-парламентаріями з цих країн і запросити їх в Україну, зокрема в Крим», - сказав Тягнибок.

Також, відзначив він, Україна попросили держави-гаранти надати відповідну допомогу для захисту ядерних об’єктів в Україні.

Як повідомляє Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України, у Зверненні ВР зазначається:

"1 березня 2014 року Рада Федерації Федеральних Зборів Росії ухвалила рішення щодо можливості використання збройних сил Росії на території України. Ще раніше російські війська увійшли на територію України в Криму під надуманим приводом захисту російськомовного населення.

Ці дії Російської Федерації неприпустимим з боку постійного члена Ради Безпеки ООН, якого з Україною пов’язує Договір про дружбу, співробітництво і партнерство.

Дії Росії є кричущим порушенням всіх засадничих принципів міжнародних відносин і підривають основи безпеки на Європейському континенті.

Верховна Рада наголошує, що Україна стала першою і наразі єдиною державою в світі, яка добровільно, за власною ініціативою відмовилася від ядерної зброї та ліквідувала всі її запаси під міжнародним контролем.

Умовою такого безпрецедентного кроку стало надання 1994 року з боку Росії, Сполученого Королівства та США, до яких згодом приєдналися Франція та КНР, гарантій безпеки, зафіксованих у Будапештському меморандумі.

Росія, як одна з держав-гарантів, зобов’язалася утримуватися від загрози силою чи її використання проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України, а також поважати незалежність і суверенітет та існуючі кордони України».

У зв’язку з військовими діями Російської Федерації проти України Верховна Рада України звертається до парламентів держав-сторін Будапештського меморандуму та міжнародних організацій із закликом:

- направити спеціальні моніторингові місії з метою ознайомлення з реальним станом справ в Україні;

- звернутися до своїх урядів для надання необхідної допомоги з охорони ядерних об’єктів в Україні.

Верховна Рада України запрошує ООН, ОБСЄ, Раду Європи, Європейський Союз, НАТО, СНД та інші заінтересовані міжнародні структури організувати виїзні засідання своїх органів в Україні.

Верховна Рада України виступає з ініціативою створення групи для проведення переговорів з Росією з метою нормалізації відносин з РФ та деескалації ситуації в Європі.

Парламент України закликає продемонструвати солідарність з українським народом та захистити суверенітет і територіальну цілісність України. Потурання військовим діям проти України може мати непоправні наслідки для всього світового миро порядку".

Постанова набирає чинності з моменту її прийняття.