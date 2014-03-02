В Одесі проходить багатотисячний мітинг проти агресії Путіна

Як передає кореспондент УНІАН, складно підрахувати, скільки зібралося людей на Приморському бульварі, біля пам'ятника Дюку - всі люди, які прийшли, не поміщаються на площі. Всі бажаючі виступають біля мікрофона, заявляючи про свою незгоду з діями Путіна.

На мітингу немає партійної символіки, люди принесли тільки різні плакати і прапори України, на одязі у багатьох - жовто-блакитні стрічки.

Як заявив депутат Одеської міськради Олександр Остапенко, всі повинні чітко усвідомити, що «завдання Путіна не є завданням самої Росії, росіяни наші брати».

«Путін хоче нацькувати бідного на бідного, знедоленого на знедоленого. Поділити за національністю і за мовами», - сказав Остапенко.

За словами депутата міськради Дмитра Співака, в Одесі ідея єднання України об'єднує росіян, українців, євреїв, татар, болгар та інших.

Активістка Зоя Казанжі закликала керівництво міста, області та силових структур зайняти жорстку позицію по відношенню до окупаційних дій Путіна.

Вона також звернулася до громадян, які вітають те, що відбувається в Криму: «Потрібно бути повним моральним деградантом, щоб радіти окупації своєї країни».

Один із учасників виголосив промову від імені спільноти юристів, економістів і менеджерів Одеси, закликавши протидіяти окупації.

Виступив також російський політолог - житель Санкт-Петербурга. Він розповів, що є фахівцем з України і писав в Росії про Україну правду.

«Мене викликали у відділ по боротьбі з екстремізмом (у Росії - УНІАН) і веліли заткнутися, інакше я сяду. Мені нічого не залишалося робити, як поїхати до Києва, на Майдан. Так вийшло, що я став учасником революційних дій. Я тягав каміння, робив репортажі... Нещодавно дзвонив додому і мене попередили, щоб я не думав повертатися, так як мене відразу заарештують. Ніколи не думав, що знайшовши притулок в Україні, буду виступати за незалежність України від Росії... Але хочу сказати, що росіяни дуже залежні... Проходять масові арешти. Громадяни Росії - в повній залежності від одної не повністю нормальної людини...».

Люди виступають, як російською мовою, так і українською. Ні в кого не виникає проблем з їх розумінням. Періодично люди скандують: «Слава Україні!».