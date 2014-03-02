У Севастополі невідомі з автоматами знеструмили штаб ВМС України

Як передає кореспондент УНІАН, це відбулося за лічені секунди. Люди з російською символікою, що пікетували штаб, зробили коридор для невідомих із автоматами, а також намагалися затуляти те, що відбувалося від журналістів.

Після цього люди в камуфляжі стрімко віддалилися в двори автомайстерень.

На даний момент електрика в штабі відсутня.

Черговий наряд перебуває на території штабу.

За кілька хвилин до цього учасники пікету дозволили автомобілю з хлібом під'їхати до входу в штаб й дали можливість військовим розвантажити хліб.

Також за кілька хвилин до цього колишній головнокомандуючий штабу Збройних сил України генерал Юрій Іл‘їн вийшов зі штабу й заявив журналістам, що українські військові не являють ніякої загрози для населення Криму.

«Військовослужбовці ВМС України і військових частин, які дислокуються в Криму, не є загрозою для кримського населення. Вони давали присягу українському народу. Кримський народ теж є українським народом, тому військовослужбовці ВМС України виконують свій обов'язок із захисту українського народу. Немає ніяких підстав ні в кого вважати, що вони є для когось загрозою», - заявив Іл‘їн.

Після цього Іл‘їн поїхав від штабу.