Внутрішні війська МВС України переведено на посилений варіант несення служби

Про це УНІАН повідомили у Командуванні внутрішніх військ МВС України.

З метою запобігання будь-яких терористичних проявів, було посилено охорону АЕС та інших особливо важливих державних об’єктів, які знаходяться під охороною внутрішніх військ МВС України.

Станом на сьогодні для забезпечення безпеки громадян по всій території України до несення служби з охорони громадського порядку залучено максимальну кількість особового складу внутрішніх військ МВС України.

Дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав на території України, охорону яких здійснюють внутрішні війська МВС України, зараз охороняються у посиленому режимі.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня Рада Федерації Росії одностайно прийняла пропозицію Президента Росії Володимира Путіна про введення військ в Україну.

Того ж дня Рада національної безпеки та оборони України ухвалила рішення щодо невідкладних заходів для забезпечення національної безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України, яким серед іншого, Збройні сили України приведено у бойову готовність.