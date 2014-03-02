Папа Римський Франциск закликав до забезпечення миру в Україні
15:19, 02 березня 2014Політика
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Папа Римський Франциск закликав до діалогу та забезпечення миру в Україні.
Папа Франциск / cbc.ca
Як повідомляє сайт Радіо Ватикану, відповідне звернення Франциск зробив до прочан, українського суспільства та міжнародної спільноти після молитви «Ангел Господній».
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«Дорогі брати і сестри, прошу вас і далі молитися за Україну, яка переживає нелегку ситуацію. Закликаючи всі складові частини країни працювати над подоланням непорозумінь і спільно будувати майбутнє держави, звертаюся до міжнародної спільноти із палким закликом підтримати кожну ініціативу на користь діалогу та злагоди», – сказав Папа Римський.
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