Папа Римський Франциск закликав до забезпечення миру в Україні

Як повідомляє сайт Радіо Ватикану, відповідне звернення Франциск зробив до прочан, українського суспільства та міжнародної спільноти після молитви «Ангел Господній».

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«Дорогі брати і сестри, прошу вас і далі молитися за Україну, яка переживає нелегку ситуацію. Закликаючи всі складові частини країни працювати над подоланням непорозумінь і спільно будувати майбутнє держави, звертаюся до міжнародної спільноти із палким закликом підтримати кожну ініціативу на користь діалогу та злагоди», – сказав Папа Римський.