Британський кабмін відмовився від відвідин Паралімпіади в Сочі

Про це прем'єр 2 березня написав у своєму твіттері.

За словами Кемерона, він сам, а також міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг вважає, що у зв'язку з «серйозною ситуацією на Україні» відвідування Паралімпіади британськими міністрами було б неправильним, повідомляє Lenta.ru.

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Раніше, 2 березня стало відомо, що Великобританія припинила підготовку до саміту країн «великої вісімки», який повинен пройти в Сочі в червні 2014 року. Як пояснив міністр закордонних справ Великобританії Вільям Хейг, таке рішення було прийнято на знак протесту проти позиції Росії щодо України. У Лондоні, за словами Хейга, дії Москви вважають посяганням на суверенітет і територіальну цілісність України. Хейг закликав обидві сторони конфлікту прийняти всі заходи для його мирного врегулювання, додавши, що сам він зараз прямує в Київ.

Раніше підготовку до саміту «великої вісімки» вже призупинили США, Канада і Франція. Крім того, Німеччина виступила з критикою російської влади, а представники НАТО і ООН закликали Москву до мирного врегулювання конфлікту.

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Ситуацію на Україні прокоментував і держсекретар США Джон Керрі, який назвав безпрецедентним актом агресії політику Росії на Україні і пригрозив Москві жорсткою реакцією з боку міжнародного співтовариства. Так, Керрі заявив, що якщо Москва відмовиться від мирного врегулювання конфлікту, Росії буде загрожувати економічна ізоляція: за словами держсекретаря, вже як мінімум десять міністрів погодилися ввести відносно Москви санкції.

Напередодні, 1 березня, Рада Федерації РФ 1 березня дозволив президенту Володимиру Путіну ввести на територію України війська для захисту проживаючих там громадян РФ. При цьому поки російська влада офіційно не скористалися санкцією на розширення військової присутності на території України. Київ у відповідь на дії Москви оголосив загальну мобілізацію.