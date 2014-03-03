Львівщина готова надати кримчанам притулок

Про це йдеться у зверненні на сайті облради.

"У зв'язку зі складною політичною ситуацією в державі, зокрема, в Автономній Республіці Крим, у Львівській обласній раді в цілодобовому режимі працюватиме безкоштовний телефон гарячої лінії - 0-800-501-727, де прийматимуть повідомлення жителів українського півострова, які виявляють бажання приїхати на Львівщину для тимчасового проживання", - цитують повідомлення УП.

Голова Львівської обласної ради Петро Колодій, звертаючись до кримчан, підкреслив, що регіон опинився у складній ситуації "яку створило нам керівництво Кремля".

"Ми закликаємо вас їхати до нас, щоби перебути цей конфлікт серед людей, які всіляко вас підтримуватимуть у скрутну хвилину", - заявив він.

Голова облради закликав жителів Львівської області тимчасово поселити людей з Криму, які потребуватимуть допомоги, до себе.