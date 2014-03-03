МЗС Великобританії обіцяє, що світ не залишить Україну

Як повідомляє прес-секретар голови Верховної Ради України, про це Він заявив сьогодні під час зустрічі з головою ВР Олександром Турчиновим в Києві.

Сторони обговорили ситуацію, що склалася в Україні, приділивши особливу увагу подіям, які відбуваються зараз в Криму.

За словами Турчинова, перебування військових сил Російської Федерації на території Криму є неприпустимим. «Ми були вимушені мобілізувати всі наявні ресурси для того, щоб протистояти незаконним діям на нашій території», - сказав він.

У свою чергу, Хейг вітав зміни, які сьогодні відбуваються в Україні, зазначивши, що весь світ підтримує Україну в її русі до європейських стандартів і демократії. «А те, що відбувається в Криму, є порушенням суверенітету і територіальної цілісності України», - сказав міністр закордонних справ Великобританії. «Ми будемо приймати рішучі кроки з тим, щоб це припинити. Світ не залишить Україну», - підкреслив Хейг.