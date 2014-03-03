ЄС погрожує ввести санкції, якщо Росія продовжить конфронтацію

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це заявив журналістам міністр закордонних справ Нідерландів Франс Тіммерманс перед початком екстренного засідання Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ країн ЄС з обговорення ситуації довкола Криму.

"Я гадаю, що санкції не стоять на порядку денному сьогодні, але санкції будуть необхідні, якщо нинішній курс, обраний російським керівництвом, триватиме і буде тривати конфронтація", - сказав Тіммерманс.

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"Я вірю, що є нагода для пошуку дипломатичного вирішення і що ця нагода буде використана в наступні дні. Я хочу, щоб Росія та Україна дійшли згоди, як дати раду двостороннім проблемам", - сказав глава МЗС Нідерландів.