Росія зараз може використовувати Януковича як маріонетку - Коломойський

"Україна під загрозою старих сценаріїв, котрі Росія використовує починаючи з 1918 року... Ми вже отримали Крим і спроби перевороту в Луганську, Донецьку, Харкові, в Дніпропетровську в суботу було неспокійно, під питанням Одеса, Миколаїв , Херсон - таке враження, що росіяни хочуть дійти до Придністров'я", - сказав Коломойський.

Новий губернатор висловив надію, що в Дніпропетровську відновиться спокій і Україна повернеться до мирного життя.

Також Коломойський припустив, що Росія надалі буде намагатися використовувати Януковича.

"Сьогодні Янукович - військовополонений в недружній нам країні. Він може займатися різними провокаціями, друкувати накази. Його як маріонетку можуть привезти в Крим, Севастополь, де він буде розповідати, що він ще чинний президент", - сказав Коломойський.

Коломойський зазначив, що проти Росії вживаються заходи "Великою Сімкою", яка відмовилася їхати в Сочі. Також губернатор нагадав, що російська біржа сьогодні впала.