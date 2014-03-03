Постпред Великобританії в ООН нагадав Росії, що зараз не 1968 рік

"Ви говорите про людину, винну у загибелі 90 людей і яка втекла зі своєї країни. Зараз не 1968 рік, коли одна країна може придушити демократичні процеси в іншій країні під надуманими приводами", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, представник Росії в РБ ООН Віталій Чуркін заявляє, що екс-президент України Віктор Янукович попросив президента Росії Володимира Путіна ввести війська в Україну.

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Він продемонстрував лист Януковича, якого в Росії вважають легітимним Президентом України від 1 березня з відповідним зверненням. У листі, Янукович стверджує, що в Україні відбулося захоплення влади і Україна, нібито опинилася на порозі громадянської війни, а також що в Україні панують хаос і анархія. Також йдеться, що нібито життя і безпека, права людей на Півдні і Сході і в Криму під загрозою, люди переслідуються за політичними і мовними ознаками.