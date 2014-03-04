Рада схвалила заяву про виведення російських військ з Криму

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 239 народних депутатів із 331, зареєстрованого у сесійній залі.

Голова Верховної Ради Олександр Турчинов зазначив, що для зняття напруги, яка виникла у Криму, Російська Федерація має негайно повернути підрозділи своїх збройних сил, Чорноморський флот у місця своєї постійної дислокації, вивести з Автономії усі свої військові підрозділи.

Читайте такожПутін ще не ухвалив рішення щодо використання військ в Україні

“Припинити втручання у внутрішні справи нашої країни. А видача Україні Януковича сприяла би пришвидшенню нормалізації двосторонніх відносин наших країн”, - сказав спікер.

Відповідно, він запропонував депутатам “оформити заявою цю пропозицію Верховної Ради, яка б стосувалася чіткого підкреслення виключної компетенції парламенту щодо введення іноземних військ на територію (України - УНІАН) і щодо нормалізації ситуації, яка пов'язана з виведенням військових з території України”.