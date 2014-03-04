Турчинов відпустив депутатів ВР на перерву до 11 березня
Спікер зазначив, що є ще багато питань, які потрібно підготувати в комітетах, щоб виносити їх на розгляд парламенту.
Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов оголосив про завершення сьогоднішньої роботи парламенту.
Як передає кореспондент УНІАН, він повідомив, що наступне засідання ВР відбудеться 11 березня.
Спікер зазначив, що є ще багато питань, які потрібно підготувати в комітетах, щоб виносити їх на розгляд парламенту.
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“В той же час, враховуючи ту небезпеку, яка сьогодні ще залишається, враховуючи ситуацію наших відносин з РФ, враховуючи ситуацію, яка відбувається сьогодні в АР Крим, я попросив народних депутатів не покидати місто Київ для того, щоб ми могли в будь-яку мить зібрати наш парламент для прийняття необхідних рішень”, - підкреслив спікер.
Турчинов зазначив, що парламент робить перерву до вівторка, 11 березня.
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“Я сподіваюся, що саме з цього часу парламент буде працювати за графіком і порядком денним, який ми з вами затвердимо”, - додав Турчинов.